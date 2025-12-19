शराब ठेके के पास खड़े ऑटो में युवक का खून से सना मिला शव क्षेत्र में सनसनी

हजपुरा, अम्बेडकरनगर बसखारी थाना क्षेत्र के शुकुलबाजार में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराब ठेके के बगल खड़े एक ऑटो में युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की पहचान बसखारी थाना क्षेत्र के पड़रिया फौलादपुर गांव निवासी संजय पुत्र रामदुलार (उम्र लगभग 45 वर्ष) के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां माहौल गमगीन हो गया।

स्थानीय लोगों व परिजनों के मुताबिक संजय शराब का आदी था। आशंका जताई जा रही है कि वह अत्यधिक शराब के नशे में पूरी रात ऑटो में ही पड़ा रहा और ठंड अधिक होने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि, ऑटो के भीतर खून के निशान मिलने से मामला पूरी तरह संदिग्ध बना हुआ है, जिससे लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

इस संबंध में बसखारी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय ने बताया कि युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।