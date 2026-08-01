सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का खुलासा

फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 11 लाख से अधिक हड़पे, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर। पीपीगंज थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जुड़े मामलों की जांच शुरू कर दी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी संतोष कुमार गौतम ने वादी को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे कुल 11,18,400 रुपये वसूल लिए। पैसे लेने के बाद आरोपी ने वादी को फर्जी नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड भी थमा दिया। जब वादी को दस्तावेजों के फर्जी होने की जानकारी हुई और उसने अपने रुपये वापस मांगे, तो आरोपी ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।

पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना पीपीगंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थाना पीपीगंज की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान संतोष कुमार गौतम पुत्र हरी प्रसाद निवासी अन्हारीबाग थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उसके आपराधिक इतिहास का भी पता चलता है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किसी के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।