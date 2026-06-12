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12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर में वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा प्रतियोगिता का शुभारंभ

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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फतेहपुर। 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर के खेल मैदान में गुरुवार को 30वीं अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन वॉलीबॉल क्लस्टर (वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा) प्रतियोगिता-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय प्रतियोगिता 11 जून से 13 जून तक आयोजित की जा रही है, जिसमें पूर्वी जोन की विभिन्न वाहिनियों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।

प्रतियोगिता का आयोजन 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर के सेनानायक एवं आयोजन सचिव मनोज कुमार अवस्थी (आईपीएस) के निर्देशन में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पूर्वी जोन की 10 टीमों के कुल 163 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वॉलीबॉल और सेपक टकरा प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक (आईपीएस) रहे।

उन्होंने सभी टीमों के मैनेजरों से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद बैंड की धुनों के बीच सभी टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। खिलाड़ियों के अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उपस्थित अधिकारियों व दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। मार्च पास्ट के दौरान टीमों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी, जिसे उन्होंने सलामी मंच से स्वीकार किया। इसके पश्चात फीता काटकर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि खेल शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और मानसिक दृढ़ता विकसित करने का भी माध्यम हैं। उद्घाटन समारोह में सैन्य सहायक प्रतिमा सिंह, सीसी नीरज कुमार, सीसी महितोष कुमार, पीसी सत्येंद्र सिंह, पीसी कुलदीप पुष्पांकर, पीसी आनंद मौर्य, पीसी सतीश प्रजापति सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे, जिसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है।

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