Tuesday, March 24, 2026
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उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन व सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नये आयाम स्थापित कर रहा है : डीएम

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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हरिऔध कला केंद्र में सूचना विभाग की नौ दिवसीय प्रदर्शनी व प्रचार साहित्य स्टॉल आकर्षण का रहा केंद्र

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 09 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा ‘‘समृद्धि का नवयुग, यूपी का स्वर्णयुग’’ तथा “विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश 2047” थीम पर हरिऔध कला केन्द्र प्रांगण में आयोजित 09 दिवसीय प्रदर्शनी एवं प्रचार साहित्य स्टॉल का आज जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों तथा विकास कार्यों की जानकारी को आमजन तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास, सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नये आयाम स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पिछले नौ वर्षों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों विशेषकर युवाओं से अपील किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें तथा शासन की विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाएं। प्रदर्शनी में लगाए गए सूचना पैनलों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, दिव्यांगजनों एवं समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।

प्रदर्शनी का एक विशेष आकर्षण “योगी की पाती” रहा, जिसमें मा० मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर प्रदेशवासियों को लिखे गए प्रेरणादायी जन संदेशों को प्रदर्शित किया गया है। इन संदेशों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जागरूक, प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है। प्रदर्शनी में “योगी की पाती” आमजन के बीच विशेष उत्सुकता और आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी डॉ० पंकज कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 09 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद में 09 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

प्रदर्शनी के साथ ही प्रचार साहित्य स्टॉल भी लगाया गया है, जहां से शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित पुस्तकें, पुस्तिकाएं, ब्रोशर एवं प्रचार सामग्री आमजन को निःशुल्क वितरित की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना तथा आमजन को योजनाओं से जोड़ना है, जिससे प्रदेश के विकास में जनभागीदारी को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। प्रदर्शनी के दौरान बड़ी संख्या में आमजन, विद्यार्थी, युवाओं तथा मीडिया प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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