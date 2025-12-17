राष्ट्रीय तम्बाखू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक युद्ध नशे के विरुद्ध थीम पर तम्बाकू मुक्त युवा चलाया गया अभियान

छात्र छात्राओं ने गांव में रैली निकालकर तम्बाकू और नशे से दूर रहने के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक

महोबा। विकासखंड जैतपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय पसानाबाद में राष्ट्रीय तम्बाखू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक युद्ध नशे के विरुद्ध थीम पर तम्बाकू मुक्त युवा अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने गांव में रैली निकालकर तम्बाकू और नशे से दूर रहने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। इसके बाद विद्यालय में सीएचसी जैतपुर के अधीक्षक डॉ. पवन राजपूत की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नश मुक्त जीवन जीने के प्रति वक्ताओं ने अपने विचारों से लोगों को प्रेरित किया।

तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के एक युद्ध नशे के विरुद्ध थीम के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय पसानाबाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम व शिक्षकों ने बच्चों के साथ गांव में जागरूकता रैली निकाली। रैली गांव की गलियों व सड़कों से होते हुए वापस विद्यालय में समाप्त हुई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को तंबाकू और नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन व्यतीत किए जाने के जागरूक किया जा रहा था। बच्चे रैली में जर जमीन जोरू लुट जाते। बीड़ी सिगरेट गुटका मदिरा, इनसे होता मौत का खतरा। यदि चाहो तुम लम्बा जीना, सिग्रेट बीडी कभी न पीना। टीवी कैंसर मौत की सीढ़ी, बंद करो गुटखा बीड़ी आदि नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली गांव का भ्रमण करने के बाद विद्यालय पहुंचकर गोष्ठी में परिवर्तित हुई।

गोष्ठी में डॉ. पवन राजपूत ने ने बच्चों, ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि तम्बाकू खाने से मुंह, गले, फेफड़ों, दिल, लिवर सहित कई तरह के कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, दांतों मसूड़ों की समस्या के अलावा त्वचा का जल्दी बूढ़ा होना और गर्भावस्था में गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। कहा कि इसके उपचार में दृढ़ संकल्प, ट्रिगर्स से बचना, डॉक्टर की सलाह व परामर्श शामिल हैं, लेकिन तंबाकू छोड़ना ही सबसे अच्छा उपाय है। गोष्ठी दौरान बच्चों व उपस्थित लोगों को नशा व तम्बाखू का सेवन न करने एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डॉ. आकांक्षा सोनी, डॉ. अमित गंगेले, एफएचडब्ल्यू संगीता सहित विद्यालय से प्रधानाचार्य प्रीती मिश्रा, अक्षयदीप तिवारी, संगीता पाठक, प्रतिमा शर्मा मौजूद रही।