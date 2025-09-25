Thursday, September 25, 2025
पुलिस मुठभेड़ में दो वांछित अपराधी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
53

हमीरपुर। मौदहा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ये दोनों अपराधी एक पुराने मामले में वांछित चल रहे थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं।

​मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी

​घटना मंगलवार की रात करीब 8 बजे की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना मौदहा में पंजीकृत एक मुकदमे (मु0अ0सं0 315/2025) में वांछित चल रहे शिवम उर्फ नीरज और आकिब उर्फ बाबू, कपसा गांव के पास पहाड़िया दाई मंदिर के निकट जंगल में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

​पुलिस को देखकर अपराधियों ने भागने का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें शिवम उर्फ नीरज के बाएं पैर और आकिब उर्फ बाबू के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल होने के बाद दोनों अपराधी मौके पर ही गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेरकर गिरफ्तार कर लिया।

​इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया

​गिरफ्तारी के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए तुरंत सीएचसी मौदहा भेजा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, कुछ खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा, अपराधियों के पास से ₹1500 की नकद राशि भी मिली है।

​पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ के संबंध में भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है।

​पुरानी रंजिश में हुई थी फायरिंग

​गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी, नीरज और आकिब, 12 सितंबर, 2025 को हुई एक फायरिंग की घटना में वांछित थे। पीड़ित स्वतंत्र कुमार ने मौदहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि पुरानी रंजिश को लेकर नीरज, बाबू, दिलावर और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर उनके भाई अतीत और लक्ष्मी के साथ मारपीट की थी। मारपीट के दौरान अभियुक्त बाबू ने स्वतंत्र के भाई अतीत (उम्र करीब 24 वर्ष) पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी थी, जो उनके कंधे में लगी थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

​इसी घटना के बाद पुलिस ने नीरज और आकिब सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई।

​गिरफ्तार अपराधियों का विवरण:

​नीरज उर्फ शिवम (उम्र करीब 22 वर्ष), पुत्र नोखेलाल, निवासी रागौल, मौदहा, हमीरपुर।
​आकिब उर्फ बाबू (उम्र करीब 24 वर्ष), पुत्र रहमान, निवासी रागौल, मौदहा, हमीरपुर।

