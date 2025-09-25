Thursday, September 25, 2025
मिशन शक्ति अभियान: मौदहा में छात्राओं को सशक्त बनाने का प्रयास

हमीरपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत, मौदहा क्षेत्राधिकारी ने थाना मिशन शक्ति पुलिस टीम के साथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी), मौदहा में एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया।

​इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पहली पाँच छात्राओं को ‘शक्ति सखी’ के रूप में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा, गुड टच-बैड टच, और महिला संबंधी अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया।

​क्षेत्राधिकारी ने छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090, 102, 108 और 1098 के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान, हेल्पलाइन नंबरों और योजनाओं से संबंधित पम्पलेट भी वितरित किए गए, ताकि छात्राएं और महिलाएं जरूरत पड़ने पर इन जानकारियों का लाभ उठा सकें।

​यह पहल महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

