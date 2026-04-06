उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ “व्यापार एवं विकास संवाद “कार्यक्रम

व्यापारी विकास की धुरी : नीरज सिंह

व्यापारियों की प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे :नीरज सिंह

व्यापार और विकास एक दूसरे के पूरक:- संजय गुप्ता

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अयोध्या रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में “व्यापार एवं विकास संवाद “कार्यक्रम का आयोजन हुआ व्यापार एवं विकास संवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा की गई “व्यापार एवं विकास संवाद” कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने कहा व्यापारी विकास की धुरी है व्यापारियों के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती उन्होंने कहा आज लखनऊ में विकास की गंगा बह रही है उन्होंने कहा लखनऊ में अनेक निर्माण हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एवं उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं जिससे व्यापारियों को भी बड़ी सुविधा हो रही है उन्होंने व्यापारियों को नए वित्तीय वर्ष की शुभकामनाएं दी तथा सभी के व्यापार के फलने फूलने की कामना करते हुए सभी का निरंतर सहयोग करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा व्यापारियों की हर समस्याओं के समाधान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे इस अवसर पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा व्यापार और विकास एक दूसरे के पूरक हैं।

जब विकास होगा तो व्यापार बढ़ेगा और व्यापार होगा तो विकास होगा इस अवसर पर नीरज सिंह ने देश के रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा व्यापारियों के हितों में तथा जनता के हितों में किए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी तथा भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा बताइ व्यापार एवं विकास संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल प्रदेश महामंत्री शशिकांत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा ,प्रदेश मंत्री संदीप सिंह गौड़ ,उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, आसिफ किदवई, शेखर श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ,महामंत्री मोहित कपूर ,संजय त्रिवेदी, राजीव शुक्ला,अमित अग्रवाल ,मनीष जैन, प्रवीण मिश्रा, अशोक यादव,उमेश sanwal, अंशु श्रीवास्तव, मनोज अग्रवाल, रिजवान, अरविंद त्रिपाठी, गांधी ,मनमोहन सिंह, संजीव , कमल अग्रवाल ,दिनेश शर्मा, मोहम्मद फुरकान, आशीष शर्मा, दीपक सिंह चौहान, अशोक भाटिया ,धर्मेंद्र साहू, प्रमोद अग्रवाल ,प्रदीप अग्रवाल, आशीष गुप्ता ,पवन अग्रवाल, सुनील मौर्या, अजय शर्मा ,देवेंद्र पांडे ,रोहित अवस्थी, राजा राम रावत, सुनील चौहान ,कुलदीप विश्वकर्मा ,मुकेश शर्मा, साकेत चतुर्वेदी, सुदर्शन कटिहार , हिमांशु रस्तोगी ,विवेक रस्तोगी, मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।