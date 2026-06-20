ट्रैक्टर चलित आटा चक्की का पत्थर फटा, 8 वर्षीय बालक की मौत

कुरारा (हमीरपुर)। थाना क्षेत्र के गुजौरा इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर चलित आटा चक्की का पत्थर अचानक फट जाने से उसका एक टुकड़ा उछलकर बालक को जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

बताया जाता है कि एक चालक ट्रैक्टर से संचालित आटा चक्की लेकर गांव में लोगों का अनाज पीसने पहुंचा था। इसी दौरान चक्की संचालन के समय तेज धमाके के साथ पत्थर टूट गया। पत्थर का टुकड़ा पास खड़े बालक को लग गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

ग्रामीणों ने घायल बालक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती गई थी।

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि गांवों में संचालित ट्रैक्टर चलित आटा चक्कियों में सुरक्षा कवच और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार चक्की के पत्थर में दरार या अत्यधिक गति भी ऐसे हादसों का कारण बन सकती है। इससे पहले आगरा में भी चक्की का पत्थर फटने से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है।