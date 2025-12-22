Monday, December 22, 2025
उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का तीन दिवसीय सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण का समापन

चन्दौली । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सकलडीहा, चंदौली के न्यू ऑडिटोरियम हॉल में चल रहा उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं का तीसरे चरण के प्रशिक्षण सम्पन्न होने के साथ ही तीन दिवसीय सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण का समापन हो गया। तीसरे चरण में नियामताबाद , सकलडीहा एवं शहाबगंज विकास खंड के 157 शिक्षक/ शिक्षिकाओं को राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० द्वारा विकसित सामाजिक विज्ञान (दिशांतरण) माड्यूल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए डायट प्राचार्य विकायल भारती ने कहा कि शिक्षकों को प्रदान किये गये सामाजिक प्रशिक्षण से शिक्षकों में अंतर्विषयक समझ एवं एकीकृत दृष्टिकोण का विकास होगा।

शिक्षक बच्चों में सामाजिक परिवेश की घटनाओं, मानव एवं प्रकृति की समझ को आईसीटी की नवीन पद्धति एवं दृष्टिकोण से समझ सकेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने कहा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन से बच्चों में जीवन व परिवेश की समझ विकसित होती है उनमें इथिकल नालेज व समाज के साथ व्यवहार स्थापित करने, लीडरशिप की क्षमता का विकास होता है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों में उपयोगी साबित होगा। तीन चरणों में सम्पन्न इस प्रशिक्षण में जनपद के 471 शिक्षक/ शिक्षिकाओं को डायट द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रभारी लिली श्रीवास्तव, सह प्रभारी डॉ० जितेन्द्र सिंह, सन्दर्भ दाता देवेन्द्र कुमार, डॉ बैजनाथ पांडेय, डॉ० स्वाति राय, डॉ० रोशन कुमार सिंह, जयंत कुमार सिंह, प्रवीण राय, अजहर सईद सहित अन्य द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- विद्यालय शिक्षा (2023) के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री, भारतीय ज्ञान परम्परा, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण योजना, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आई0सी0टी का प्रयोग, आकलन एवं समग्र प्रगति पत्र, सामाजिक विज्ञान में व्यावसायिक कौशल, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण के विविध पक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में ही गुणवत्ता एवं प्रभाव के अध्ययन हेतु फीडबैक लिया गया। इन्दु श्रीवास्तव द्वारा प्रशिक्षण में पंजीकरण एवं अन्य सहयोग प्रदान किया गया। प्रशिक्षणोपरांत सभी को प्राचार्य एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान डॉ० मंजु कुमारी, डॉ जितेन्द्र सिंह, जयंत कुमार सिंह, इन्दु श्रीवास्तव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं व अन्य लोग उपस्थित रहे।

