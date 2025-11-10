देवी देवताओं व मुख्यमंत्री के खिलाफ युवक ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली देते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया व इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट कर दिया है।पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह ने शोहरतगढ़ पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए कहा कि शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रोमनदेई निवासी फैय्याज शेख पुत्र तस्सदुक्क ने देवी देवताओं व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसका रील बनाकर सोशल मीडिया व इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट वायरल कर दिया जिससे क्षेत्र के सनाधर्म व हिंदु जनमानस पर गहरा आघात लगा है जिससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

उक्त व्यक्ति द्धारा किये गायें कार्य से सम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।सौरभ गुप्ता,अंकेश गिरी,रामपाल,प्रदीप कुमार, दिनेश,गौरव जितेन्द्र, श्यामूआदि सैकड़ों लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कि उक्त युवक ने आपसी माहौल को खराब करने व दंगा भड़काने का कार्य किया है।उक्त व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है।

और उसका रील बनाकर सोशल मीडिया व इंस्ट्राग्राम व अन्न ग्रुपों पर पोस्ट कर दिया इससे सनाधर्म के लोगों में काफी आक्रोश है।अजय सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य,अंकेश गिरी,रामपाल,प्रदीप कुमार, दिनेश,गूंगा जितेन्द्र, श्यामू आदि सैकड़ों लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कि उक्त युवक ने आपसी माहौल को खराब करने व दंगा भड़काने का कार्य किया है।उक्त व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध मे शोहरतगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने कहा कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ जांच की कार्रवाई की जा रही है।