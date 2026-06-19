HomeMarqueeमुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष बने हाजी फरीद...
MarqueeUttar PradeshOther

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष बने हाजी फरीद अहमद

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
96

समर्थकों, शुभचिंतकों और सामाजिक संगठनों में खुशी की लहर

फतेहपुर। जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं मुस्लिम समाज के लोकप्रिय चेहरों में शुमार हाजी फरीद अहमद को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी इस महत्वपूर्ण नियुक्ति से जिले का गौरव बढ़ा है। जिले सहित प्रदेशभर में उनके समर्थकों, शुभचिंतकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों में खुशी का माहौल है।

बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार, हाजी फरीद अहमद को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके सामाजिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। उनका कार्यकाल आगामी संगठनात्मक चुनाव तक तीन वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।

हाजी फरीद अहमद लंबे समय से सामाजिक सरोकारों, जनहित के मुद्दों और कौमी एकता को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच उनकी मजबूत पकड़ और सेवाभाव को देखते हुए उनकी नियुक्ति को संगठन के लिए सकारात्मक और दूरगामी निर्णय माना जा रहा है। नियुक्ति की सूचना मिलते ही जिले के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक विद्वानों तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

लोगों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन प्रदेश में और अधिक मजबूत होगा तथा समाज से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। हाजी फरीद अहमद ने संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन वे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में संगठन को सशक्त बनाने, युवाओं को जोड़ने, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा समाज के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

Previous article
युवाओं को खेती से जोड़ने की अनोखी पहल
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more