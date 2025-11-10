जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दो दिवसीय बुद्धा राइस क्रेता विक्रेता सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न

सिद्धार्थनगर। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दो दिवसीय बुद्धा राइस क्रेता विक्रेता सम्मेलन कार्यक्रम रविवार को विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही, विधायक शोहरतगढ़ विनय वर्मा, पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अभिषेक पाल आदि की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस दौरान अतिथियों अन्य जनप्रतिनिधिगण को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद के कालानमक चावल को ओडीओपी योजना में चयनित किया गया। यह भगवान बुद्व का महा प्रसाद है जिसकी खुशबू देश विदेश में फैल रही है। किसान सम्मान निधि देकर किसानों को अच्छी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया उनके मनोबल को बढ़ाया।

वैज्ञानिको द्वारा किसानों को कालानमक की खेती के बारे में जानकारी दिया जाये। उ0प्र0 सरकार द्वारा किसानों को डीबीटी के माध्यम से कृषि एवं पर अनुदान दिया जा रहा है। विधायक विनय वर्मा ने कहा कि शोहरतगढ़ व कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में अधिक मात्रा में काला नमक चावल का उत्पादन किया जाता है। कालानमक चावल को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा इसके निर्यात के लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है जिससे किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके और महात्मा बुद्ध का प्रसाद कालानमक की खुशबू देश-विदेश तक पहुंच सके।पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि काला नमक चावल जनपद की पहचान है।

मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 75 जनपदो में जो प्रसिद्ध है उसे एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत शामिल किया गया है। काला नमक चावल विलुप्त होने के कगार पर था। ओडीओपी में शामिल कर उसे आगे बढ़ाने का काम किया गया है। सांसद डुमरियागंज प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने कहा कि काला नमक चावल को जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनियों के सहयोग से नई ऊॅचाईयों पर ले जाने का काम किया जायेगा। इस दौरान डा0 मंजुल प्रताप सिंह निदेशक ओराइजो राइस घर एग्रो वर्ल्ड प्रालि वाराणसी, दिनेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती देवरिया, जेपी जायसवाल, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, दिलीप चौहान, निदेशक दिव्यम आहार प्रालि, डॉ0 मार्कण्डेय सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र सोहना, डा0 एसके सिंह पूर्व निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, द्वारा कालानमक चावल के प्रसंस्करण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया।

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा क्रेता विक्रेता सम्मेलन में लगाये गये विभिन्न स्टालो का निरीक्षण किया गया तथा एफ.पी.ओ. एवं प्रगतिशील किसानों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निदेशक कृषि डा0 पंकज त्रिपाठी, सयुंक्त निदेशक व्यूरो अखिलेश कुमार सिंह, सयुंक्त निदेशक बस्ती आर.वी.राम, उप कृषि निदेशक राजेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी मो0 मुजम्मिल, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि रवि शंकर पाण्डेय, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।