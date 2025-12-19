इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लीलता व जान से मारने की धमकी पीड़ित ने दी तहरीर

जलालपुर अम्बेडकरनगर थाना मालीपुर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लीलता, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है।

पीड़िता एक गांव निवासिनी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि विपक्षी सर्वेश यादव पुत्र मनीराम यादव, निवासी ग्राम मजीसा कटका, थाना सम्मनपुर से उसका संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक द्वारा अश्लील बातें की जाने लगीं। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मां-बहन की भद्दी गालियां दीं।

पीड़िता के अनुसार जब उसने यह बात अपने पति को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी लगातार फोन पर धमकी दे रहा है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग पीड़िता के पास मौजूद है।

डरी-सहमी पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए थाना मालीपुर पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्वतंत्र मौर्य का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।