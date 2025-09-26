Friday, September 26, 2025
बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 टन राहत सामग्री लेकर टीम लखनऊ हुई पंजाब रवाना

राहत सामग्री वाहन को टीम लखनऊ के संरक्षक खालिद रशीद फरंगी महली ने दिखाई हरी झंडी

सभी धर्मों के लोग रहे मौजूद,टीम लखनऊ का एक सेवा दल भी राहत सामग्री के साथ जाएगा

लखनऊ वासियों ने राहत सामग्री देने में दिखाई दरियादिली

लखनऊ।टीम लखनऊ पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग,लखनऊ से लगभग 25 टन राहत सामग्री पंजाब भेजी गई है।टीम लखनऊ के संरक्षक मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री वाहन को रवाना किया।टीम लखनऊ के आवाहन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए अमन शांति समिति, रायल कैफे,एहसास फाउंडेशन,उ.प्र. ज़िला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन,उ०प्र० आर्टिस एसोसिएशन,बसेरा एस्टेट कंसल्टेंट्स, इंडियन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी,राहत-ए-इंसानियत ट्रस्ट, खान ग्रुप इंटरनेशनल,बैदेही वेलफेयर फाउंडेशन,ए.डी. आई न्यूज़,एम.एच. चैरिटेबल ट्रस्ट,अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन,मिल्ली फाउंडेशन, इंसानियत वेलफेयर सोसायटी,ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश,पीस एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट,वृन्दावन बोटलर्स प्रा० लि०,इमेजिन ग्रुप,उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, वाहिद बिरयानी ग्रुप,विमेंस आर्मी ट्रस्ट,जामिया मैमूना लिलबनात, जर्मन होम्योपैथिक क्लीनिक,फेडरेल सिक्योरिटी प्रा.लि.,राष्ट्रीय भागीदारी आन्दोलन,टीम केयर इंडिया एंड रिसर्च फाउंडेशन,राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन,मस्जिद अजहर अली,मदरसा आलिया इरफानिया, फ़हमीना नर्सिंग होम, सिटी नर्सिंग होम आदि संगठनों ने राहत सामग्री उपलब्ध कराई।

इस अवसर पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हर जरूरतमंद की मदद करना हम सबका फर्ज है।टीम लखनऊ ने पहले भी जरूरतमंदों और बाढ़ पीड़ितों की मदद की है।पूरी टीम बधाई की पात्र है।टीम लखनऊ के संरक्षक मुरलीधर आहूजा,अध्यक्ष निगहत खान और सचिव मुर्तुजा अली ने सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए गए सहयोग और पूरे लखनऊ वासियों द्वारा दिए गए राहत सामग्री का शुक्रिया अदा किया।

आज आयोजन में टीम लखनऊ के संरक्षक मुरलीधर आहूजा, अध्यक्ष निगहत खान, रोहित अग्रवाल, सपा नेता मोहम्मद एबाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार,सचिव मुर्तुजा अली,संयुक्त सचिव जुबैर अहमद,मीडिया प्रभारी अब्दुल वहीद,संस्थापक सदस्य जसबीर गांधी,कुदरतउल्ला खान,समाजसेवी इमरान कुरैशी, डॉ सलमान खालिद,आजाद हफीज़,वामिक खान, शहाबुद्दीन कुरैशी, आरिफ़ ज्वैलर्स,सुशील दुबे,इतंजार आब्दी बॉबी,आसिफ़ अली एडवोकेट,परवेज अख्तर,मुख्तार कुरैशी, अशफाक कुरैशी,शादाब कुरैशी, फैसल मुजीब, व्यापारी नेता संजय गुप्ता,मो अफजल,मो आफाक,पी सी कुरील,शफ़ीन कुरैशी,मुबारक अली,गौसिया खानम,नजम अहसन,हसीन कुरैशी,रिजवान,तौसीफ हुसैन,रहनुमा कुरैशी, डॉ आदर्श त्रिपाठी,रेहान,सलमान,गुफरान, आमिर मुख्तार,जमील मालिक,आरिफ़,सरफराज जाहिद,शबाब नूर आदि मौजूद थे।टीम लखनऊ के मीडिया प्रभारी अब्दुल वहीद और संस्थापक सदस्य जुबैर अहमद ने बताया कि लखनऊ से 25 टन राहत सामग्री ट्रक द्वारा भेजी गई है वह 27 को पंजाब पहुंचेगी।राहत सामग्री किट को टीम लखनऊ के सदस्यगणों द्वारा पंजाब में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच जाकर उनको उपलब्ध कराएगा।

