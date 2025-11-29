Saturday, November 29, 2025
spot_img
अहमदाबाद से माधौगढ़ आ रही लग्जरी बस पकड़ कर सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, बस मंडी परिसर में खड़ी कराई गई

उरई ( जालौन)। माधौगढ़ तहसील क्षेत्र में उस समय हलचल तेज हो गई, जब सेल टैक्स विभाग की टीम ने अहमदाबाद से आ रही लग्जरी बस “मां वैष्णों” (UP78 GT 0276) को चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। विभाग हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चला रहा था, इसी दौरान बस को रोककर अधिकारियों ने दस्तावेजों की विस्तृत जांच शुरू की।

जांच के दौरान बस के अंदर विभिन्न प्रकार का सामान भरा हुआ मिला। अधिकारियों ने चालक और सहायक से इन सामग्रियों से संबंधित बिल, ई-वे बिल और जीएसटी दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। कागजातों की अनुपस्थिति और सामान के वर्गीकरण में गड़बड़ी को नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए विभागीय टीम ने मौके पर ही कार्रवाई आरंभ कर दी।

अधिकारियों ने विधिक प्रक्रिया के तहत बस को कब्जे में लेते हुए करीब दोपहर 3 बजे उसे मंडी परिसर में खड़ा करा दिया। टीम का कहना है कि बस में मौजूद सभी सामान का सत्यापन, बिलों की जांच और मात्रा का मिलान किए बिना बस को छोड़ा नहीं जाएगा। सेल टैक्स विभाग पूरे मामले में गहनता से जांच कर रहा है और संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।

सेल टैक्स टीम के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बिना बिल के माल ढुलाई की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिसके चलते विभाग ने पिछले कुछ दिनों से चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों में अवैध या बिना दस्तावेज के सामान पाया जाएगा, उन पर इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नियमों के अनुरूप व्यापार और परिवहन सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता बताई गई।

घटना की जानकारी फैलते ही पूरे माधौगढ़ में इस बस और उसमें मौजूद सामान को लेकर चर्चा का माहौल बन गया। मंडी परिसर में बस को खड़ा देख बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए और यह जानने के लिए उत्सुक दिखे कि आखिर बस में क्या सामान ले जाया जा रहा था और क्यों उसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। फिलहाल विभागीय टीम की जांच जारी है और बस मंडी परिसर में अधिकारियों की निगरानी में खड़ी है।

