Saturday, November 29, 2025
एसपी गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 38 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

गोण्डा । पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कल दिनांक 27.11.2025 को विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर-जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 38 गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना-वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है- थाना नवाबगंज पुलिस ने 08, थाना मनकापुर पुलिस ने 06, थाना परसपुर पुलिस ने 05, थाना खरगूपुर पुलिस ने 04, थाना को0 नगर पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 02, थाना को0 देहात पुलिस ने 02, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 01, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना धानेपुर पुलिस ने 02 वारण्टी, थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02 वारण्टी, थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

