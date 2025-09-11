गौशाला की दुर्दशा उठाना पड़ा भारी, सचिव पर अभद्रता का आरोप

जनपद के सरीला विकासखंड के खेड़ाशिलाजीत ग्राम पंचायत में गौशाला की दुर्दशा उजागर करना एक समाजसेवी को भारी पड़ गया। आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव अंकित सिंह ने शिकायतकर्ता से अभद्रता की।

अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका सक्सेना का कहना है कि उन्होंने गौशाला में गोवंश की दयनीय स्थिति की जानकारी जिलाधिकारी को लिखित शिकायत के माध्यम से दी। इस पर पंचायत सचिव ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

प्रियंका सक्सेना ने कहा कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद में कई स्थानों पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और गौशालाओं में गोवंश की दुर्गति की तस्वीरें और वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं।