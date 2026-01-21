Wednesday, January 21, 2026
इंडियन बैंक आवास विकास शाखा के नव सुसज्जित परिसर का लोकार्पण

गोण्डा। देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत एवं जिले के अग्रणी बैंक इंडियन बैंक की आवास विकास शाखा, गोण्डा के नव सुसज्जित परिसर का लोकार्पण मंगलवार को जिलाधिकारी गोण्डा प्रियंका निरंजन ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में इंडियन बैंक गोण्डा के अंचल प्रमुख एवं सहायक महाप्रबंधक राजेश बडोरिया, उप अंचल प्रमुख संदीप कुमार सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबंधक विनोद कुमार तिवारी सहित विशिष्ट ग्राहक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंचल प्रमुख राजेश बडोरिया ने जिलाधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि जिले का अग्रणी बैंक होने के नाते इंडियन बैंक का दायित्व है कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने बताया कि सभी शाखाओं में तकनीकी आधारित सेवाओं के विस्तार एवं साज-सज्जा को और अधिक बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि इंडियन बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है और आवास विकास शाखा का यह नया परिसर इसका उदाहरण है। उन्होंने ग्राहक संतुष्टि, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति तथा वित्तीय और साइबर जागरूकता के प्रसार पर विशेष जोर दिया। इस दौरान सहायक महाप्रबंधक राजेश बडोरिया ने बताया कि शाखा में ग्राहकों की सुविधा के लिए आधुनिक ग्राहक लॉबी का भी निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन इसी अवसर पर किया गया। अंत में शाखा प्रबंधक अमन श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अरुण कुमार, अमर सिंह मौर्य, आलोक कुमार, आशीष कुमार सिंह सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

