Tuesday, October 21, 2025
ग्राम सबुआ में अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा न मिलने से प्रशासन पर भड़के विधायक

महोबा।चरखारी तहसील क्षेत्र के ग्राम सबुआ व घुटवई से आये एक सैकडा से अधिक किसानों ने क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण सिंह राजपूत से ग्रामीणों ने लेखपाल प्रियंका सोनकिया व उसके पति लेखपाल पति आलोक सोनकिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 8 अक्टूबर को भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पेन्द्र यादव के नेतृत्व में एसडीएम चरखारी धीरेन्द्र कुमार को ज्ञापन सौंपा था जिसपर कोई कार्रवाई न होने पर आज विधायक बृजभूषण सिंह ने तहसील परिसर में पीड़ित किसानों के साथ धरना दिया जिस पर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार व तहसीलदार रामानंद मिश्रा ने विधायक बृजभूषण सिंह को सम्मान पूर्वक तहसील सभागार में बैठकर किसानों व अतिवृष्टि नष्ट फसलों व गिरे मकानों का मुआवजे राहत राशि तुरन्त दिलाने के निर्देश दिए वहीं विधायक बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिन किसानों व ग्रामीणों के साथ लेखपाल के पति लेखपाल आलोक सौनाकिया के द्वारा की गई अभद्र व्यवहार धमकी पर चरखारी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए कहां कि चरखारी कोतवाली पुलिस किसानों की तहरीर पर तुरन्त मुकदमा दर्ज करें,तभी में तहसील से बाहर जाउंगा।

चरखारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ बृजभूषण सिंह राजपूत ने कहा कि तहसील क्षेत्र में लेखपालों द्वारा अतिवृष्टि से हुए मकानों एवं फसल नुकसान के सर्वे में लापरवाही की गयी है जिससे सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिवृष्टि राहत राशि ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाई है यदि जल्द ही सभी पीडितों के खातों में रकम नहीं पहुंचती है तो वह मामले कि शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे।

एसडीएम धीरेन्द्र कुमार ने लेखपाल आलोक सौनाकिया को निलंबित करने के आदेश व जांच करा सभी पात्र लाभार्थियों को अतिवृष्टि से हुए मकान व फसलों के नुकसान जल्द पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सीओ दीपक दुबे, तहसीलदार रामानंद मिश्रा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह मौजूद रहे। वही गाँव सबुआ के किसान सुरेन्द्र कुमार दीक्षित, गम्भीर सिंह, रामनायाण, जीतेन्द्र राजपूत, रामनायाण राजपूत केशव दास अहिरवार, लोकनाथ आदि ने कोतवाली चरखारी में लेखपाल आलोक सोनकिया के खिलाफ तहरीर दी थाना प्रभारी ने कहा कि जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी।

निर्धारित समयसीमा में करायें फरियादियों की शिकायतों का समाधान : डीएम
धनतेरस एवं दीपावली के उपलक्ष मे नपं डुमरियागंज मे अंगवस्त्र व मिष्ठान किया गया वितरित
