पुलिस लाइन में पर्यावरण राज्य मंत्री व कलेक्ट्रेट में डीएम ने किया ध्वजारोहण

बदायूॅं।77 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई।

वहीं कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अवनीश राय ने राष्ट्रीय पर्व के मौके पर ध्वजारोहण किया तथा संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राष्ट्रगान भी हुआ।राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसमें मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी बोध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि संविधान हमें समरसता, धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्रवाद की प्रेरणा देता है। वही कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अवनीश राय ने संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताते हुए इसको जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत (अपनाया) किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू हुआ।

इस अवसर पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्थल पर डीएम व अन्य अधिकारियों ने पुष्पचक्र व फूल अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बदायूँ क्लब बदायूँ में मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन व बदायूँ क्लब बदायूँ में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। प्रभात फेरी का आयोजन गांधी ग्राउंड से किया जाएगा जो की विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस गांधी ग्राउंड पर समाप्त होगी। समस्त शैक्षिक संस्थानों पर ध्वजारोहण किया गया तथा जिला चिकित्सालय आदि में फल वितरण किया गया। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।