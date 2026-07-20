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संवेदनहीन भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर किया, जनता अब जवाब देने को तैयार : महेश द्विवेदी

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर लगाए लोकतंत्र, शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के आरोप

सोनम वांगचुक प्रकरण को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात

फतेहपुर। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र की भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने तथा शिक्षा और युवाओं के भविष्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश का लोकतांत्रिक ढांचा लगातार कमजोर हो रहा है और आम नागरिक अपनी बात खुलकर रखने से भी डरने लगा है।

महेश द्विवेदी ने कहा कि आज देश में ऐसा वातावरण बना दिया गया है, जहां सरकार की नीतियों की आलोचना करना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है। उनका आरोप था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा की विचारधारा के प्रभाव में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हाल ही में चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक के अनशन का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सेना और समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति की मांगों को गंभीरता से सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि अनशन के दौरान जिस प्रकार पुलिस द्वारा उन्हें वहां से हटाया गया, वह लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध की परंपरा पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह घटनाक्रम सरकार की शिक्षा और जनसरोकारों के प्रति संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने की दिशा में कार्य कर रही है। उनका कहना था कि यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो युवा अधिक जागरूक और सक्षम बनेंगे, जबकि वर्तमान नीतियों से युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

महेश द्विवेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश के करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता में दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और युवाओं में निराशा का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और किसी प्रकार के भ्रम में नहीं है।

जनता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जवाब देगी और उसके निर्णयों का आकलन करेगी। प्रेस विज्ञप्ति के अंत में महेश द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, संविधान, शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।

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