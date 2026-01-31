दो मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रृद्धांजलि दी अस्पताल के स्टॉफ ने

उरई (जालौन)। स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शहीद दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन धारण किया और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएचसी अधीक्षक डॉ. केडी गुप्ता ने कहा कि शहीद दिवस केवल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी वीर सपूतों को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज का दिन हमें शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करने का संकल्प लेने की सीख देता है।

इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों और कर्मचारियों ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के त्याग और संघर्ष को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने एक स्वर में शहीदों के आदर्शों पर चलने और देश सेवा के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया। इस मौके पर डॉ. राजीव दुबे, डॉ. सहन बिहारी गुप्ता, डॉ. विनोद राजपूत, डॉ. योगेश आर्या, डॉ. उमेश कुमार, डॉ. प्रियांशु सिंह, डॉ. पीएन शर्मा, अवधेश राजपूत, अरविंद राठौर, सचिन, कुलदीप, रुपेश, देवेंद्र आदि मौजूद रहे।