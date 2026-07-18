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अमेरिका में खाने से होने वाली बीमारियों का कहर, दिग्गज रेस्टोरेंट चेन पर कितना पड़ा असर?

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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अमेरिका में साइक्लोस्पोरियासिस परजीवी के फैलने से हजारों लोग बीमार हुए हैं, जिसका कारण टैको बेल को टेलर फार्म्स द्वारा आपूर्ति किया गया आइसबर्ग लेट्यूस बताया जा रहा है।

अमेरिका में इस समय एक बेहद खतरनाक और जानलेवा परजीवी (साइक्लोस्पोरियासिस) के फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। इसकी वजह से हजारों लोग बीमार पड़ गए हैं। इसी कड़ी में अमिरिका की दिग्गज रेस्टोरेंट चेन मुसीबतों का सामना कर रही है।

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य राज्य जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को साइक्लोस्पोरियासिस के प्रकोप को आइसबर्ग लेट्यूस से फैलने की वजह बताई है, जिसकी आपूर्ति टेलर फार्म्स ने टैको बेल को की थी।

अमेरिका में साइक्लोस्पोरियासिस का प्रकोप

इस हफ्ते की शुरुआत में, सीडीसी ने साइक्लोस्पोरा के लिए एक हर राज्य को नोटिस जारी किया था। यह भोजन से फैलने वाला एक परजीवी है जो लोगों के शरीर में, विशेष रूप से उनकी आंत में प्रवेश करता है, और दस्त का कारण बनता है।

दिग्गज रेस्टोरेंट चेन पर पड़ा असर

TD Cowen के एनालिस्ट्स ने पिछले हफ्ते लिखा था कि 2024 के आखिर में McDonald’s में खाने की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं का असर चेन पर सिर्फ एक तिमाही तक रहा, जबकि 2022 में Wendy’s के मामले में कोई खास असर नहीं दिखा।

लेकिन 2015 में Chipotle Mexican Grill (CMG।N) और 1993 में Jack in the Box (JACK।O) में हुई ऐसी घटनाओं के कारण उन कंपनियों की बिक्री में कई तिमाहियों तक भारी गिरावट आई।

खाने से होने वाली बीमारियों के बड़े प्रकोप और खाने में मिलावट के डर की घटनाओं पर एक नजर डाली गई है, जिन्होंने हाल के साल में अमेरिका की रेस्टोरेंट और फ़ूड कंपनियों पर असर डाला है।

फूडबोर्न बीमारी का असर

तारीख कंपनी बीमारी का फैलना असर

जुलाई, 2026 टैको बेल (YUM.N) साइक्लोस्पोरियासिस FDA ने टैको बेल को उस सप्लायर से लेट्यूस लेना बंद करने को कहा जिसे साइक्लोस्पोरियासिस प्रकोप से जोड़ा गया। मिशिगन में 17 जुलाई तक 5,002 मामले दर्ज।
फरवरी, 2025 लायन्स रेडीकेयर, सिस्को इंपीरियल, प्रेयरी फार्म्स डेयरी, क्राफ्ट हेइन्ज़ (KHC.O) लिस्टेरिया FDA और CDC ने फ्रोज़न शेक से जुड़े लिस्टेरिया प्रकोप की जांच की, प्रोडक्ट्स वापस मंगाए गए। क्राफ्ट हेइन्ज ने ऑस्कर मेयर टर्की बेकन भी वापस मंगाया।
अक्टूबर, 2024 मैकडॉनल्ड्स (MCD.N) ई. कोलाई क्वार्टर पाउंडर बर्गर से जुड़ा प्रकोप। कटे हुए प्याज़ (टेलर फार्म्स) वापस मंगाए गए। CDC के अनुसार 104 बीमार, 34 अस्पताल में भर्ती, 1 मौत।
अगस्त, 2022 वेंडीज (WEN.O) ई. कोलाई चार राज्यों में प्रकोप। कई प्रभावित लोगों ने वेंडीज सैंडविच खाए थे। कंपनी ने कुछ जगहों पर रोमेन लेट्यूस हटा दिया।
जुलाई, 2018 चिपोटल (CMG.N) क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस बैक्टीरिया ओहायो में सैकड़ों लोग बीमार। मांस और भोजन को असुरक्षित तापमान पर छोड़ने के कारण।
नवंबर, 2015 चिपोटल (CMG.N) ई. कोलाई कंसास और ओक्लाहोमा के रेस्टोरेंट से जुड़ा संक्रमण। कारण पता नहीं चल सका।
नवंबर, 2015 चिपोटल (CMG.N) नोरोवायरस चिपोटल रेस्टोरेंट से जुड़ा नोरोवायरस प्रकोप।

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