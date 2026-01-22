भव्य धार्मिक आयोजन से जलालपुर का वातावरण हुआ आध्यात्मिक

अम्बेडकरनगर श्री रामलीला मैदान जलालपुर में दो दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, आयोजन श्री रामलीला सेवा समिति द्वारा आयोजित और माँ की महिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजन में हुआ । यजमानों के रूप में अतेन्द्र त्रिपाठी, आशुतोष श्रीवास्तव, राम किशोर राजभर, संदीप अग्रहरि, विमलेश दुबे, मंजुल तिवारी,जितेन्द्र
भार्गव, विकाश निषाद सहित ने विशेष भूमिका निभाई।
वैदिक विधि-विधान से सजे मंच पर आचार्य रामदौर मिश्र ने मंगलमय पूजन-अनुष्ठान कराया, जबकि समिति अध्यक्ष संजीव मिश्र, राधेश्याम शुक्ल, गोलू जायसवाल, महेंद्र प्रताप चौहान, रामलाल निषाद, कृष्ण गोपाल गुप्ता, केशव श्रीवास्तव एवं अरुण मिश्र ने संयुक्त रूप से पाठ का शुभारंभ किया। ‘जय श्री राम’ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
इस अवसर पर वरिष्ठ नेता राम प्रकाश यादव, चन्द्रिका प्रसाद, संजय सिंह, मानिकचंद सोनी, हरिदर्शन राजभर, रणजय सिंह, सुरेश गुप्त, सोनू गौड, सुशील अग्रवाल, दिलीप यादव, राजन मिश्र, टिंकू मिश्र तथा विक्की गौतम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।