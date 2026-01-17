Saturday, January 17, 2026

महा प्रबंधक रेलवे ने किया बढ़नी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण

बढ़नी सिद्धार्थनगर। महा प्रबंधक रेलवे उदय वोरवणकर ने शुक्रवार को बढ़नी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कार्यों को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने को कहा।

महा प्रबंधक ने गति शक्ति योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें निर्धारित समय-सीमा में बेहतर ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी गहन निरीक्षण किया। इस दौरान सर्कुलेटिंग एरिया में निर्माणाधीन पोर्टिको का जायजा लिया और स्टेशन परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के क्रम में स्टेशन अधीक्षक कार्यालय सहित यात्री सुविधा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई, ताकि यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल, मंडल संरक्षण अधिकारी शिल्पी कनौजिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशुतोष गुप्ता, मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार सुमन, मंडल वाणिज्य निरीक्षकअवधेश कुमार, स्टेशन मास्टर अशोक कुमार, वाणिज्य अधीक्षक मनोज सोनकर सहित अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

