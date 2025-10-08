Wednesday, October 8, 2025
भाषा विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय की फ्रेशर पार्टी उत्साहपूर्वक सम्पन्न

लखनऊ, 07 अक्टूबर 2025।ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के विज्ञान संकाय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत हेतु भव्य फ्रेशर पार्टी का आयोजन उत्साह, उल्लास और सौहार्द के वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रो. अजय तनेजा थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता डॉ. तत्हीर फातमा ने की।
कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने अपने प्रेरक उद्बोधन में विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहा,
“फ्रेशर पार्टी केवल एक स्वागत समारोह नहीं, बल्कि यह नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। विद्यार्थी जीवन के ऐसे क्षण भविष्य की दिशा तय करते हैं।”

अधिष्ठाता डॉ. तत्हीर फातमा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों से अनुशासन, परिश्रम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान संकाय विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है।

कार्यक्रम में संकाय के सभी शिक्षकगण, जिनमें डॉ. दिलीप कुमार, डॉ. वंदिता आनंद, डॉ. आसिफ ज़ाफ़री, डॉ. रत्नेश सिंह, डॉ. अजय कुमार यादव, डॉ. एम. जाहिद, डॉ. शालिनी सिंह और डॉ. नलिनी धस्माना प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग नृत्य, गायन और नाट्य प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को उल्लासमय बना दिया। मिस्टर एवं मिस फ्रेशर प्रतियोगिता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
इस प्रतियोगिता में मिस्टर फ्रेशर का खिताब अभिलाष को और मिस फ्रेशर का खिताब जोआ को प्रदान किया गया। वहीं प्रिंस का खिताब आलोक तिवारी तथा प्रिंसेस का खिताब सबा को मिला।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और सामूहिक उत्सव के साथ हुआ। यह आयोजन विज्ञान संकाय में नई ऊर्जा, एकता और उत्साह का प्रतीक बन गया, जिसने विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच सौहार्द, संवाद और रचनात्मकता की भावना को और सशक्त किया।

