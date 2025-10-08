जनता को त्योहारों के सीजन में राहत देने के उदेश्य से जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं- धर्मवीर प्रजापति

इटावा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अन्तर्गत जनपद की तीनों विधानसभाओं में आत्मनिर्भर संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा हैं।इसी क्रम में मंगलवार को जसवंतनगर के यलो गार्डन में जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता की अध्यक्षता में जसवंतनगर विधानसभा सम्मेलन सम्पन्न हुआ।विधानसभा सम्मलेन में मुख्य अतिथि के रूप में होमगार्ड,नागरिक सुरक्षा व जनपद प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महिला आयोग सदस्य मिथिलेश अग्रवाल उपस्थित रहीं।कार्यक्रम में सम्मलित होने आए जनपद प्रभारी मंत्री ने सर्वप्रथम प्रभु श्रीराम जी के जीवन-दर्शन को काव्यबद्ध करने वाले आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर जसवंतनगर विधानसभा के गुलाब बाड़ी स्थित उनकी प्रतिमा पर जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की।

जसवंतनगर के यलो गार्डन में जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता की उपस्थिति में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत ‘हर घर स्वदेशी,घर-घर स्वदेशी विषय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सम्बोधित किया। विधानसभा सम्मलेन को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा मध्यमवर्गी जनता को त्योहारों के सीजन में राहत देने के उदेश्य से जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं जो बीती 22 सितंबर से लागू हो चुके हैं।पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस अभियान में युवा पीढ़ी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस संदेश को घर-घर तक पहुँचाया जाएगा।स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर से 25 दिसम्बर तक पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा हैं।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में समाज को जागरूक करना हैं।विधानसभा सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए पूर्व सदस्य महिला आयोग मिथिलेश अग्रवाल ने कहा कि स्वदेशी अपनाना हर भारतीय का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वदेशी आंदोलन ने ही आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी।विधानसभा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने समापन अध्यक्षीय उद्बोधन में जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने कहा कि आत्मनिर्भर संकल्प अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह जन-जन से जुड़ने और सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है।

विधानसभा सम्मेलन का संचालन अभियान जिला संयोजक व किसान मोर्चा क्षेत्रीय महामंत्री विकास भदौरिया ने किया।विधानसभा सम्मेलन में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, प्रेमदास कठेरिया,ब्लॉक प्रमुख गणेश राजपूत,पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजबहादुर यादव,विवेक शाक्य गुड्डू, जिला महामंत्री शिवाकांत चौधरी, प्रशांत राव चौबे,जिला उपाध्यक्ष शिवकिशोर धनगर,जिला मंत्री राजकमल यादव, रजत चौधरी,राहुल राजपूत, जिला पंचायत सदस्य सचिन यादव,जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य,लज्जाराम प्रजापति,बटेश्वरी दयाल प्रजापति,मंडल अध्यक्ष अजय यादव बिंदु, उदय कुशवाहा,असनीत यादव,संजय मिश्रा, दीपक नंदन जाटव सहित विधानसभा में निवास करने वाले वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहें।