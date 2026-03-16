Tuesday, March 17, 2026
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उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा की पहली पाली समाप्त, 33% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, एसपी ने किया केंद्रों का निरीक्षण

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की पहली पाली संपन्न हो गई है। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर हुई इस पाली में 33 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।

शनिवार की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा में कुल 3600 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 1177 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। यह संख्या कुल अभ्यर्थियों का लगभग 33 प्रतिशत है।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो।

परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर 370 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। अभ्यर्थियों को आई-स्कैनिंग और कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। शहर से दूर स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों के लिए ई-रिक्शा की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

यह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिले में शनिवार व रविवार को (दो दिन) आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 14400 अभ्यर्थी भाग लेंगे। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर 10 सेक्टर प्रभारियों को भी तैनात किया गया है।

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