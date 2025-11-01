Saturday, November 1, 2025
राज्य स्तर की स्वास्थ्य रैंकिंग में जनपद किसी भी स्थिति में नीचे नहीं आना चाहिए- जिलाधिकारी

उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों व स्वास्थ्य अधिकारियों को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित

जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक का हुआ आयोजन

आज़मगढ़। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता मंे सायं कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, आशाओं का भुगतान, टीबी मरीजों का चिन्हांकन, डेंगू प्रभावित क्षेत्रो मे जागरूकता अभियान चलाने, टेस्टिंग कराने, साफ-सफाई, फॉगिंग आदि की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण, गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के पंजीकरण तथा ओपीडी में चिकित्सकों की उपस्थिति समय को लेकर असंतोष व्यक्त किया।

साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवगाँव (लालगंज) की प्रगति पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्टिनगंज का प्रदर्शन हर मानक पर पिछड़ने एवं रैंकिंग में नीचे रहने पर चेतावनी दी गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राज्य स्तर की स्वास्थ्य रैंकिंग में जनपद आज़मगढ़ किसी भी स्थिति में नीचे नहीं आना चाहिए। उन्होंने फूलपुर एवं अहिरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कम डिलीवरी दर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सीडीपीओ एवं अधीक्षक संयुक्त रूप से बैठक करें और आशाओं व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भूमिका की समीक्षा करें।

उन्होंने निर्देशित किया कि यह पता लगाया जाए कि कितनी डिलीवरी आशाओं द्वारा तथा कितनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रोत्साहन से हुई हैं, और जिनकी लापरवाही उजागर हो, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के कुल 243 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को लैपटॉप प्रदान किए जाने की योजना के अन्तर्गत लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा 05 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किया गया। इससे पूर्व 230 सीएचओ को पहले ही लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार का लैपटाप वितरण करने का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल प्रणाली को सुदृढ़ करना, कार्यकुशलता बढ़ाना तथा रिपोर्टिंग तंत्र को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। लैपटॉप मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा स्वास्थ्यकर्मियों के कार्य निष्पादन में तीव्रता आएगी। कार्यक्रम के दौरान “संजीवनी पोर्टल” पर माह अगस्त तक उत्कृष्ट ओपीडी प्रदर्शन करने वाले चिकित्सक डॉ. आसिफ़ ख़ान (सीएचसी बिलरियागंज) एवं डॉ. एच.एन. सिंह (सीएचसी तहबरपुर) को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ओमप्रकाश खोखर एवं अभिषेक कुमार को भी जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 एनआर वर्मा, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, एडिशनल सीएमओ डॉ. उमाशरण पांडेय, डॉ. अजीज़, डिप्टी सीएमओ डॉ. अरविंद चौधरी, डॉ. आलेन्द, डॉ. अविनाश झा, एसआईसी जिला अस्पताल आजमगढ़, सीएमएस जिला महिला अस्पताल आजमगढ़, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, डीसीपीएम, समस्त प्रभारी अधीक्षकगण एवं जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

