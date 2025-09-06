The Conjuring 4 Box Office Day 1: दमदार ओपनिंग! भारत में हॉरर मूवी का तांडव, कमाई से बागी 4 को भी दी मात

The Conjuring Last Rites Box Office Collection Day 1 हॉलीवुड की सबसे डरावनी फ्रेंचाइजी कॉन्ज्यूरिंग की आखिरी किश्त द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स कल सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और इसने पहले ही दिन भारत में दमदार कमाई कर डाली है। फिल्म ने सिर्फ भारत में पहले दिन कितना कमाया जानिए यहां।

तीन हिट मूवीज के साथ वेरा फर्मिगा और पैट्रिक विल्सन फिर से वॉरेन कपल बनकर भूतों को अपने वश में करने के लिए बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। मोस्ट हॉरर फ्रेंचाइजी में शुमार कॉन्ज्यूरिंग की चौथी किश्त द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स (The Conjuring Last Rites) आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

5 सितंबर 2025 को द कॉन्ज्यूरिंग का चौथा पार्ट दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ। भारत में भी फिल्म का क्रेज इतना जबरदस्त था कि एडवांस में ही फिल्म की बुकिंग शुरू हो गई थी। अब पहले दिन का कलेक्शन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म ने भारतीय फिल्मों को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया है।

द कॉन्ज्यूरिंग का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा

द कॉन्ज्यूरिंग का भारत में हिंदी फिल्मों टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 4 (Baaghi 4) और द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files) के साथ क्लैश हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि द कॉन्ज्यूरिंग 4 बागी 4 को ही पछाड़ देगी। सैकनिल्क के मुताबिक, हॉरर थ्रिलर द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स ने सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 18 करोड़ रुपये से खाता खोला है। नॉन-वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन इतना शानदार है तो उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को भी कमाई धांसू हो सकती है।

बागी 4 इतने करोड़ से रह गई पीछे

इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में शुमार बागी 4 का बॉलीवुड में काफी बज था। मगर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग 4 को कमाई में पछाड़ नहीं पाई। इस फिल्म ने पहले दिन में 12 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी, जबकि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का फर्स्ट डे कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये के करीब था। अब देखते हैं कि इस वीकेंड कौन बाजी मारेगा।

क्या है द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स की कहानी?

1986 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन एक परिवार के घर से एक राक्षस को खत्म करने के लिए पेंसिल्वेनिया की यात्रा पर जाते हैं। उनकी ये यात्रा पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। माइकल शावेज ने फिल्म का निर्देशन किया है। 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म का निर्माण वॉर्नर ब्रदर्स ने किया है।