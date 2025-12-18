Thursday, December 18, 2025
मौलाना यासूब अब्बास की रिहाइशगाह पर हुआ शहर की अंजुमन हाय मातमी का जलसा

मौलाना यासूब अब्बास की रिहाइशगाह अवध प्वाइंट पर 28 दिसम्बर 2025 को होने वाले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलासे आम (वार्षिक अधिवेशन) के इंतिज़ामात और तैयारियों को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास की जानिब से शहरे अज़ा लखनऊ की मातमी अंजुमनों और क़ौमी तंज़ीमों का एक अहम जलसा मुनक़्क़िद हुआ। जलसे का आग़ाज़ तिलावते क़ुरान ए पाक से क़ारी नदीम नजफ़ी ने किया जलसे में होने वाले शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इजलासे आम को कामयाब बनाने के लिए आए हुई सभी मातमी अंजुमनों और क़ौमी तंज़ीमों के ज़िम्मेदाराना ने अपने ख़यालात का इज़हार किया।

मौलाना यासूब अब्बास ने जलसे को ख़िताब करते हुए कहा कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी क़ौम और उसके हर फ़र्द का इदारा है ये इजलास भारत में फ़ैले 8 करोड़ शियों की आवाज़ है जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले उठाई जाती है मौलाना ने कहा कि हम भारत मे फैले तमाम शियों को तस्बीह के दानों की तरह एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं इसी लिए हमने इजलास में पूरे भारत की नुमाइंदगी के लिए हर सूबे से ओलमा, खोतबा, ज़ाकिरीन अंजुमनों और क़ौम के ज़िम्मेदाराना को इजलास में शामिल होने की दावत दी हैं। और ये मोमिनीन का ताऊन है जो हर तरफ से इजलास में शिरकत के लिए हमारे पास इत्तेला आ रही है।

मौलाना एजाज़ अतहर ने आई हुई सभी मातमी अंजुमनों और क़ौमी तंज़ीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहां मौजूद सभी हज़रात और अंजुमने हमरी अज़ादारी की शान है और लखनऊ की अज़ादारी की रौनक़ है हमारे शहर की अंजुमनों ने क़ौम की हर तैहरीक, इजलास और जलसों को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है आपकी वजह से हमारी आवाज़ आज हुकूमतों तक पहुंचती है वैसे ही इस इजलास को कामयाब बनाने में हमारे शहर के मोमिनीन और मातमी अंजुमनों का त’आवुन (सहयोग) बहुत ज़रूरी है मौलाना ने कहा कि ये इजलास शिया समुदाय की आवाज़ को सरकार में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है और हमारी मिल्लत के मसाएल हल हों यही इजलास की सबसे बड़ी कामयाबी है।

जलसे में मौजूद इदाराए तहाफ़्फ़ुज़ ए अंजा व अंजुमन ग़ुंन्चाए मेहंदिया के जनरल सेक्रेटरी नुसरत हुसैन लाला, शिया हुसैनी फण्ड के जनरल सेक्रेटरी हसन मेहंदी झब्बू, तहाफ़्फ़ुज़ ए अंजा व अंजुमन ग़ुंन्चाए मज़लूमिया से इमरान अख़्तर भोले, अंजुमन नासिर उल अज़ा के सिनियर साहिबे बयाज़ रफ़िकुल हसन, अंजुमन रौनक़े दीने इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी वसीउल हसन व सद्र सरताज शब्बर अर्शी, अंजुमन काज़िमया आबिदीया से ज़रग़ाम हैदर , अंजुमन ज़फ़रुल ईमान के जनरल सेक्रेटरी अज़हर, अंजुमन तस्वीर उल अज़ा के जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिद अली, अंजुमन मासूमिया हुसैनीया, अंजुमन परचमे अब्बासीया, अंजुमन ग़ुलामाने हुसैन, अंजुमन गुलदस्ता ए हैदरी, अंजुमन नय्यर उल इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी आग़ू, अंजुमन ए मज़लूमिया, अंजुमन मासूमिया हुसैनिया, अंजुमन लश्कर-ए-हुसैनी के जनरल सेक्रेटरी मोनू, अंजुमन शमशीरें हैदरी क़दीम के जनरल सेक्रेटरी साजिद हुसैन, अंजुमन शमशीरें हैदरी से मौलाना मोजिज़ अब्बास, अंजुमन नूरे हुसैनी, अंजुमन फ़िरदौसिया क़दीम, अंजुमन शहीदे फुरात के जनरल सेक्रेटरी उर्फ़ी, अंजुमन अंसारे हुसैनी, अंजुमन शहीदाने कर्बला अंजुमन रौशने दीने इस्लाम समेत सभी अंजुमनों और तंज़ीमों ने मौलाना यासूब अब्बास की ताईद करते हुए मोमिनीन से इस इजलास में शिरकत की अपील की और इजलास में अपने ताऊन का ऐलान किया।

