अबीर गुलाल में सराबोर हुआ नगर मन्दिरों व मिलन समारोह में दिखी भाईचारे की मिसाल

जलालपुर, अम्बेडकरनगर: रंगों का पर्व होली बुधवार को जलालपुर नगर में पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग अबीर-गुलाल में सराबोर हो गए और पूरा वातावरण होली के गीतों व रंगों से भक्तिमय हो उठा।

पर्व की शुरुआत विधिवत होलिका दहन के साथ हुई, जिसके बाद बुधवार को रंगों की धूम मची। नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों श्री शीतला मठिया मंदिर और चक्र सुदर्शन मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। इस दौरान नीरज जलालपुरी, दिशांत गुप्ता, अभिषेक सोनकर, सौरभ सैनी, ऋतिक अग्रवाल, शुभम गुप्ता, आशीष जैन, सोनू सोनकर और शुभम बरनवाल सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों ने फूलों की होली खेली और मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार किया।

धार्मिक आयोजनों के अलावा नगर के विभिन्न स्थानों पर होली मिलन समारोहों का दौर भी चलता रहा। नगर अध्यक्ष संदीप अग्रहरि और सुरेन्द्र सोनी के नेतृत्व में आयोजित विशाल होली मिलन समारोह में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने एक-दूसरे को गले लगाकर और रंग लगाकर पर्व की बधाई दी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता राम प्रकाश यादव, संजीव मिश्र, मानिक चंद सोनी, रामदौर मिश्र, सोनू गौड, सोनू गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, राकेश गुप्ता और विकास निषाद सहित सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

वहीं, जिला उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध गायक पंचम परदेशी और सीएन संवारे की प्रस्तुति रही, जिन्होंने अपनी गायकी से समां बांध दिया। कार्यक्रम में व्यापारी नेता आनंद जायसवाल, देवेश मिश्र, आदित्य गोयल, सीताराम अग्रहरि, आशीष सोनी, बबलू गौड, गप्पू गौड, मोनू गौड, दुर्गेश अग्रहरि और आकाश अग्रहरि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि होली ने आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का काम किया है।