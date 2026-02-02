Monday, February 2, 2026
बुक फ़ॉर ऑल ट्रस्ट ने एक पूर्ण सेट एवं हैंगिंग लाइब्रेरी प्रदान की

सुल्तानपुर। जनपद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय साढ़ापुर, प्रतापपुर कमैचा में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पहल के अंतर्गत बुक फ़ॉर ऑल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा पुस्तकों का पूर्ण सेट एवं एक आकर्षक हैंगिंग लाइब्रेरी भेंट की गई। यह सराहनीय कार्य सोशल वेलफेयर एंड उपलिफ्टमेंट ग्रुप के संस्थापक अवधेश कुमार अग्रवाल के अथक प्रयासों एवं सामाजिक प्रतिबद्धता से संभव हो सका।

इस अवसर पर विद्यालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं, शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नई पुस्तकों और हैंगिंग लाइब्रेरी को देखकर विद्यार्थियों में पठन-पाठन के प्रति विशेष रुचि एवं आनंद देखने को मिला। प्रदान की गई पुस्तकों का यह समृद्ध संग्रह विद्यार्थियों के शैक्षिक, बौद्धिक एवं रचनात्मक विकास में सहायक सिद्ध होगा।

विभिन्न विषयों, सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा एवं बाल साहित्य की पुस्तकों से बच्चों को ज्ञान अर्जन का व्यापक अवसर मिलेगा। वहीं हैंगिंग लाइब्रेरी की स्थापना से विद्यालय में एक नवीन, सुलभ एवं आकर्षक अध्ययन वातावरण का निर्माण हुआ है, जिससे बच्चे नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बुक फ़ॉर ऑल ट्रस्ट, दिल्ली एवं आदरणीय अवधेश कुमार अग्रवाल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

उन्होंने विश्वास जताया कि इससे विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत विकसित होगी और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।
विद्यालय परिवार ने यह संकल्प लिया कि प्राप्त पुस्तकों एवं हैंगिंग लाइब्रेरी का पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग किया जाएगा, ताकि अधिकतम छात्र लाभान्वित हो सकें। यह पहल निश्चित रूप से समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

