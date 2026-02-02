Monday, February 2, 2026
spot_img
HomeMarqueeसपा कार्यालय में संत रविदास व संत नरहरी दास की मनाई गई...
MarqueeUttar PradeshOther

सपा कार्यालय में संत रविदास व संत नरहरी दास की मनाई गई जयंती

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
33

फतेहपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यालय में शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर महान संत रविदास एवं संत नरहरी दास की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर दोनों संतों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान संत रविदास और संत नरहरी दास के जीवन, उनके विचारों तथा समाज सुधार और सामाजिक समरसता के लिए किए गए कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि दोनों संतों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव चौधरी मंज़र यार ने किया।

इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष वली उल्ला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विपिन यादव, राम किशोर प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, रत्नेश रत्ना, वीरेंद्र साहू, आशीष नामदेव, राज बाबू यादव, अनिल यादव, सिद्धार्थ गौतम, आनंद गौतम, रिशु तिवारी, रवि गुप्ता, लवकुश, चंद्रमणि भास्कर, अंकित पायलट, कुलदीप कुमार, कमलेश कुमार, राम राज सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने संतों के बताए मार्ग पर चलने और समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया।

Previous article
मानसी द्विवेदी को मिली वनस्पति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि
Next article
शिशक विधायक ने किया संस्कृत विद्यालय भवन का शिलान्यास
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved