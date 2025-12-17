दो दशक से अधिक विदेशों में इस्लामिक शिक्षा देने वाले

मुफ्ती अब्दुल रहमान खान का निधन

क्षेत्र के विख्यात इस्लामिक शिक्षक एवं दो दशक से अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका में इस्लामिक शिक्षा देने वाले मुफ्ती अब्दुल रहमान खान का आकस्मिक निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे।

मूल रूप से कोतवाली क्षेत्र के मदायपुर (मदारपुर) गांव निवासी मुफ्ती अब्दुल रहमान खान लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में बतौर इस्लामिक शिक्षक सेवाएं देते रहे। मंगलवार को रागौल स्थित उनके निवास पर अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया।

परिजनों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार (जनाज़ा) बुधवार को प्रातः 10 बजे उनके पैतृक गांव मदायपुर (मदारपुर) में किया जाएगा। उनके निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र के मुस्लिम समाज सहित शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें एक सादगीपूर्ण, विद्वान और समाजसेवी शिक्षक के रूप में याद किया।