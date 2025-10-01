स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की छात्र छात्राओं को वितरित किए गए टेवलेट

टेबलेट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे

महोबा स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में मंगलवार को टेबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 39 विद्यालय के छात्र छात्राओं को टेबलेट का वितरण मुख्य अतिथि व प्राचार्य ने किया। टेवलेट पाकर विद्यार्थियों के चहरे खुशी से खिले नजर आए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरकार द्वारा दिए गए टेवलेट का सही उपयोग किए जाने पर विचार व्यक्त किए साथ ही छात्र छात्राओं का मार्ग दर्शन भी किया।

वितरण समारोह की शुरूआत मां सरस्वती के चित्र पर मुख्य अतिथि कालेज प्रबंधक स्वाति सिंह भदोरिया ने माल्यापर्ण और दीप प्रज्जवलित कर किया। इसके बाद चयनित 39 छात्र छात्राओं में आए हुए 20 बच्चों को टेबलेट वितरित किया गया और शेष विद्यार्थियों को सूचित कर टेवलेट दिए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रबंधक ने प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना को बताते हुए कहा कि यह तकनीक का युग है। ऐसे में टेबलेट छात्र छात्राओं को इस दिशा में अपडेट रहने में मदद करेगा। टैबलेट किसी भी स्तर पर छात्र छात्राओं के मौखिक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जब शिक्षक उनका समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हो।

प्राचार्य डॉ. आरिफ राईन ने कहा कि कंप्यूटर की तुलना में टैबलेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और ये कहीं भी आसानी से ले जाए जा सकते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को सकारात्मक सोच के साथ तकनीक का सदुपयोग कर राष्ट्रहित में योगदान देने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हमेशा अचछा सोचो अच्छा होगा। बताया कि छात्र-छात्राएं टैबलेट पाकर बहुत प्रसन्न है और निश्चित रूप से उन्हें शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सहायता प्राप्त होगी। इस मौके पर कांति देवी, संतोष शर्मा, आकांक्षा प्रभारी संदीप खरे प्रशांत शुक्ला सहित तमाम प्रोफेसर मौजूद रहे