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सपाइयों ने पदयात्रा निकाल सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आए

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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अम्बेडकरनगर के जलालपुर में शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के दिल्ली में चल रहे धरना-प्रदर्शन के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

जिला पंचायत सदस्य आलोक सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में निकली पदयात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यादव चौराहा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पदयात्रा में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही कथित पेपर लीक की घटनाओं से लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। सपा नेताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक का आंदोलन जनहित से जुड़ा है और केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

नोट: केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग और सरकार पर लगाए गए आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान हैं। इन दावों पर संबंधित पक्ष का आधिकारिक जवाब इस समाचार में उपलब्ध नहीं है।

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