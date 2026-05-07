स्मार्ट मीटर पर फिलहाल रोक, उपभोक्ताओं को 45 दिन तक राहत – डीएम

जीरो बैलेंस पर भी जारी रहेगी आपूर्ति, 5-स्तरीय SMS अलर्ट व्यवस्था लागू

फतेहपुर। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने अधीक्षण अभियंता विद्युत अनिल वर्मा को निर्देशित करते हुए कहा है कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा ने बताया कि जिन स्थानों पर हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लगभग 45 दिन तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसमें 15 दिन की रूपांतरण (कन्वर्जन) अवधि और उसके बाद 30 दिन का अतिरिक्त समय शामिल है।

साथ ही यह भी व्यवस्था लागू की गई है कि जीरो बैलेंस की स्थिति में भी अधिकतम 3 दिन या ₹200 तक (2 किलोवाट भार तक) विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिल सके। उपभोक्ताओं को समय पर सूचना देने के लिए 5-स्तरीय SMS अलर्ट प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत बैलेंस 30 प्रतिशत होने पर पहला, 10 प्रतिशत पर दूसरा, बैलेंस समाप्त होने पर तीसरा, डिस्कनेक्शन से एक दिन पूर्व चौथा और डिस्कनेक्शन के बाद पांचवां संदेश भेजा जाएगा।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में किसी भी स्थिति में बिजली कनेक्शन न काटा जाए और उपभोक्ताओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, ट्रांसफार्मर बदलने में तेजी लाने, ढीले तारों व स्पार्किंग की समस्याओं को तत्काल ठीक करने और मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था पहले से रखने के निर्देश दिए।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम नंबर 7839011763 जारी किया गया है। डीएम ने निर्देशित किया कि इस नंबर पर आने वाली सभी शिकायतों का रजिस्टर बनाकर विवरण दर्ज किया जाए और संबंधित अधिकारी का नाम भी अंकित किया जाए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर स्तर पर पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।