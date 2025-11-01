डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में बनेगा शूटिंग रेंज

शूटिंग रेंज के निर्माण से खिलाड़ियों को मिलेगा अभ्यास का बेहतर मंच – डीएम

खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जनपद प्रशासन एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, अमेठी में 25 मीटर शूटिंग रेंज का निर्माण कराया जाएगा।

शुक्रवार को जिलाधिकारी संजय चौहान ने स्टेडियम पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार को शूटिंग रेंज निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी और निर्देश दिए कि निर्माण कार्य 15 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए।

उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा शूटिंग रेंज को खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अमेठी में शूटिंग रेंज का निर्माण जनपद के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा।

इस सुविधा के उपलब्ध होने से यहां के युवा खिलाड़ी अब अपने ही जिले में नियमित रूप से अभ्यास कर सकेंगे और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाना और उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने यह भी कहा कि शूटिंग रेंज के निर्माण से न केवल खिलाड़ियों को एक समर्पित अभ्यास स्थल मिलेगा, बल्कि जिले में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी होगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार, उपक्रीड़ाधिकारी शमीम अहमद, मुशर्रफ खां, तथा शूटर रूचि सिंह आदि मौजूद रहे।