spot_img
टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता वापस लेने को एस सी/एस टी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन

धरिया मऊ गांव की दुखद घटना को लेकर घाटी जीएसटी उत्सव कार्यक्रम को कल तक के लिए किया गया स्थगित

जीएसटी घटने पर व्यापारियों में है खासा उत्साह —रवीन्द्र त्रिपाठी

मंगलवार को सुबह भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में थोक गल्ला मंडी एवं फल सब्जी मंडी अमहट में व्यापारियों से संपर्क कर जीएसटी घटने को लेकर धन्यवाद पदयात्रा निकाली गई। व्यापारियों से संपर्क कर जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटी है उन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर सामान सस्ते दर पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अपील की गई।

व्यापारियों ने बताया कि हम लोग कल से ही जिन पर जीएसटी घटी है उन जीएसटी घटाकर सामान बेच रहे हैं। जीएसटी घटने को लेकर व्यापारियों ने प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी की अगवाई में व्यापारियों ने धन्यवाद पदयात्रा के दौरान घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार के नारे लगाते हुए दुकानों पर स्टिकर लगाकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया।

प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि जीएसटी घटने को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह है अब व्यापारियों की पूंजी कम लग रही है और सामान की दर घटने पर ग्राहक भी दुकानों पर अधिक आ रहे हैं कई सीमेंट व्यापारी ऑटोमोबाइल व्यापारी किराना व्यापारी गल्ला व्यापारी से हमारी वार्ता हुई सभी ने कहा कि जीएसटी घटना के बाद ग्राहक अधिक आ रहे हैं और बिक्री बढ़ी है प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने रेस्टोरेंट, दवा, किराना व्यापारी, जनरल स्टोर व्यापारी सबसे आवाहन किया कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटी है वस्तुएं सस्ती हुई हैं उनको व्यापारी घटी जीएसटी और सस्ते मूल्य पर सामान उपलब्ध करा रहे हैं।

और सभी ग्राहकों को भी बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी घटाकर आप सभी को उपहार दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवरात्र के पहले दिन जीएसटी घटाकर दीपावली उपहार दिया है । इसलिए आप सभी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए और सस्ते दर पर सामान खरीद कर त्योहार को मनाएं। प्रदेश महामंत्री त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक बाजारों में इस प्रकार के अभियान चलाए जाएंगे।

आज भी कई अन्य बाजारों में नगर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वधान में इस प्रकार के घटी जीएसटी उत्सव के कार्यक्रम आयोजित होने थे लेकिन सुबह इस कार्यक्रम के समापन के बाद पता चला कि लंभुआ तहसील के धरिया मऊ गांव में दुखद घटना घटी निर्माणधीन मकान की छत गिरने से कई मजदूर घायल हो गए और तीन मजदूरों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई जिसके चलते इस संदर्भ में घाटी जीएसटी उत्सव के कार्यक्रम की कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और रवीन्द्र त्रिपाठी ने इस घटना में मृतक व्यक्तियों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन से हर संभव मदद करने की मांग किया।

कार्यक्रम में सब्जी फल मंडी अध्यक्ष मोहम्मद शमीम उर्फ लइया, मोहम्मद नदीम ,मेराज अहमद, मुकेश जगराम, राजेश पांडे अनिल सोनकर, मोनू, बबलू, राज आदि मौजूद रहे।

