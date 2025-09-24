हमीरपुर में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया

हमीरपुर। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 23 सितंबर, 2025 को हमीरपुर में 10वां आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर, डॉ. निरेंद्र बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ। इस वर्ष के उत्सव की थीम “आयुर्वेद जन-जन के लिये, पृथ्वी के कल्याण के लिये / Ayurveda for people and planet” थी।

​कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक डॉ. मनोज प्रजापति, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कुलदीप निषाद, भाजपा नगर मंत्री गणेश यादव, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला पंचायतराज अधिकारी, और जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. रवींद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर और भगवान श्री धन्वंतरि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया।

​इस अवसर पर एक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर (आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक) का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। कार्यक्रम से पहले, आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक रैली भी निकाली गई, जो कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई।

​कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आयुष) सुजीत कुमार, डॉ. बृजेश त्रिपाठी, डॉ. प्रियंका प्रजापति, डॉ. वैशाली सचान, डॉ. दीपिका प्रियदर्शिनी, डॉ. मनीषा गुप्ता, डॉ. सत्यप्रकाश, योग प्रशिक्षक डॉ. बृजेश कश्यम और योग सहायक अमित कुमार बाथम सहित आयुष विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पतंजलि योग समिति, हमीरपुर की प्रभारी श्रीमती रानी बाथम भी इस आयोजन में शामिल हुईं। कार्यक्रम का सफल संचालन जलीस खान ने किया।