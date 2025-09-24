Wednesday, September 24, 2025
अंजुमन-ए-हुसैनिया कमेटी का चुनाव सम्पन्न,हाजी सकलैन ख़लील अध्यक्ष निर्वाचित

मुझें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी लगन और मेहनत से निर्वाहन करेंगे- सकलैन ख़लील

साबिर हुसैन उपाध्यक्ष,असरार अहमद सेकेट्ररी,अमान उल्ला कोषाध्यक्ष, कासिम फारुकी प्रवक्ता,शोएब खान रूमी मीडिया प्रभारी बने

इटावा। स्थानीय चौधरी पेट्रोल पंप के पीछे स्थित मदरसा सुल्तान ए हिन्द गरीब नवाज में संरक्षक एंव उलेमाओं की उपस्थिति में अंजुमन-ए-हुसैनिया कमेटी शहर इटावा का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ,जिसमे अध्यक्ष पद पर हाजी सकलैन खलील निर्वाचित हुए।

अंजुमन-ए-हुसैनिया कमेटी शहर इटावा का चुनाव मौलाना जाहिद रज़ा अशरफी, हाफिज अरशद,नदीम बरकाती एड., शहजाद वारिस एड.,संरक्षक हाजी अब्दुल वहाब खान अशरफी की देखरेख में हुआ।कमेटी के समस्त सदस्यों ने अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के लिए मतदान किया।

चुनाव में हाजी सकलैन खलील अध्यक्ष,साबिर हुसैन राइन उपाध्यक्ष,असरार अहमद टिंकू सेकेट्ररी,अमान उल्ला खां कोषाध्यक्ष, कासिम फारुकी प्रवक्ता,मो.शोएब खान रूमी मीडिया प्रभारी निर्वाचित हुये।पूर्व अध्यक्ष हाजी सरफराज मुस्तफा ने जुलूस ईद मीलादुन्नबी के बाद कमेटी को भंग कर दिया था,जिसके बाद कमेटी का चुनाव सम्पन्न हुआ।

अंजुमन ए हुसैनिया कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी सकलैन खलील ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसका पूरी लगन और मेहनत से निर्वाहन करेंगे। कमेटी द्वारा आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम पूरे जोशो खरोश और बड़े पैमाने पर आयोजित किये जायेंगे और कमेटी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को पूरा सम्मान मिलेगा।कमेटी के सदस्यों ने अध्यक्ष सहित समस्त निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर जोशीला स्वागत किया।

