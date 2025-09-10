Wednesday, September 10, 2025
संस्कृत महाविद्यालय गौरी बांसी ने छात्रों को किया टैबलेट वितरण

Priyanka Sharma
बांसी सिद्धार्थनगर। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत संस्कृत महाविद्यालय गौरी बांसी सिद्धार्थनगर को मंगलवार को छात्रों को टैबलेट वितरण किया गया।जिसमें प्रबन्धक/मुख्य अतिथि बृजेश्वर प्रताप नारायन विशिष्ट अतिथि वृजेश कुमार पाण्डेय प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षक संघ एवं प्राचार्य अश्वनी कुमार मिश्र ग्राम, प्रधान मनोज द्विवेदी, आमंत्रित शिक्षक द्विजेन्द्र मणि त्रिपाठी, गोवर्धन शर्मा,दिवाकर मिश्र,अनुचर झिनकन गौड़ आदि तमाम लोग उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि ने कहां कि शिक्षण की गई शिक्षा को आप‌‌ सब‌अपने जीवन में आत्मसात करें तो वही वृजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि टैबलेट से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सहयोगी होगा छात्र अधिक से अधिक संस्कृत विद्यालयों में नामांकन कराये तथा अपनी संस्कृति को बचाए तथा आम जनमानस कि बोल चाल की भाषा के रुप में प्रयोग करे जिससे भारतीय संस्कृति और संस्कृत के‌ संरक्षण को बल मिले हमारी संस्कृति और संस्कार दोनों की दिशा और दशा को बदलने का‌ काम करें जिससे हमारी संस्कृति और संस्कृत का उत्थान, प्रचार प्रसार हो तथा समृद्ध हो।

Priyanka Sharma
