ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न

जालौन(उरई)। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक बैठक ब्लाक परिसर में आहूति की गई, जिसमें पत्रकारों के उत्पीड़न के अलावा संगठन में बिखराव को एकजुट करने के प्रयास पर चर्चा की गई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक बैठक ब्लाक परिसर मे जिला अध्यक्ष गंगाराम चौरसिया की अध्यक्षता में की गई।

इस दौरान सर्वप्रथम संगठन को मजबूत करने के पर विचार विमर्श किया गया, तत्पश्चात उन्होंने कहा कि संगठन में जो बिखराव है उसको एकजुट किया जाए, जिला अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकार चाहे किसी भी संगठन का हो उसके साथ उत्पीड़न कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।हमारा संगठन उसके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगा।

तहसील अध्यक्ष अखिलेश सोनी,राम आसरे त्रिवेदी,विनय कुमार, सन्नाम सिंह मेहेरवान सिंह, राम मनोहर, रामनिवास, अरविंद सोनी, सुनील श्रीवास्तव, सुखलाल, ओम प्रकाश तिवारी, गोपाल विश्नोई, संजय कुमार, बालमुकुंद, श्याम करण, पवन कुमार अग्रवाल, विवेक मिश्रा, बृजेश उदैनियाँ,साहब सिंह सेंगर, अरुवेन्द शर्मा सत्यनारायण आदि दो दर्जन से अधिक पत्रकार मौजूद रहे।