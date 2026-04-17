सेंटमेरी,इटावा के रियांश चतुर्वेदी 98.8 प्रतिशत अंक पाकर बने डिस्टिक टॉपर

इटावा। सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में सेंटमेरी इंटर कालेज के मेधावी छात्र-छात्राओं ने जनपद में अपना परचम फहराया।मेधावी छात्र रियांश चतुर्वेदी 98.8 प्रतिशत अंक पाकर जनपद टॉपर बने,राजवर्धन दुबे 98.4 प्रतिशत अंक पाकर द्वितीय टॉपर व संस्कृति त्रिपाठी व वैष्णवी यादव ने 98.2 अंक पाकर जनपद में तृतीय टॉपर बनकर इतिहास रचा।सेंटमेरी इंटर कालेज के प्रिंसिपल डा.फादर शीजू जॉर्ज के कुशल नेतृत्व व अनुशासन में संस्था ने एक बार फिर जनपद में सेंटमेरी का परचम फहराया।सेंटमेरी इंटर कालेज के मैनेजर फादर बिंसन,वाइस प्रिंसिपल फादर बिबिन ने सीबीएसई हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। उन्होंने बताया कि 106 छात्र छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक पाकर सेंटमेरी का नाम रोशन किया है।
उन्होंने कहा कि सेंटमेरी के मेधावी छात्र छात्राओं में यशस्वी ने 98 प्रतिशत अंक,शुभम यादव 97.4,आर्यन सिंह चौहान,मेघना सोती व राशि यादव 97.2,अन्वेषा मिश्रा 97,काशवी चौधरी 96.8,शिवांश गुप्ता,शौर्य श्रीवास्तव 96.6,तेजस सिंह,वंशिका सिंह 96.4,जानवी पाण्डेय,हर्षवर्धन पाठक 96.2,गौरवी तिवारी 96,आस्था यादव,देवांश पटेल,नौशाबा अंसारी,प्रियांश रावत 95.8,वंशिका सिंह,ईशान अग्रवाल 95.4,ऋषभ वर्मा, शशांक शेखर,ओम जी,निकुंज मित्तल 95.2,प्रशांत गुप्ता,निष्ठा मिश्रा व सक्षम सिंह 95 प्रतिशत सहित 31 छात्र छात्राओं ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।उन्होंने परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भुवनेश कुमार,वैभव प्रसाद,अगम्य पाल,मन्यू दुबे 94.8,कृतिका शाक्य,शुभ चतुर्वेदी,अदिति त्रिपाठी 94.6,तान्या कुशवाहा,शौर्यम,कनक दीक्षित,जयंतिका सिंह,परिधि बिस्वास,अभय प्रताप सिंह चौहान 94.4,आरोही दुबे,शुभ प्रकाश चौधरी,तेजस पांडे,आयुषी तोमर 94,आध्या यादव,सिद्धार्थ चौधरी,प्याश्वनी द्विवेदी, 93.8,पार्थ सिंह,मनु अवस्थी, अभिषेक दीक्षित 93.6,दिव्यम यादव,अनुष्का अग्रवाल,आफ़िया दिलदार,वर्धन दीक्षित 93.4,अभिनव तिवारी,आवेग यादव,मोहम्मद इफाम 93.2, अंशुमन सिंह,विनी शुक्ला, अनन्या चौधरी 93,तपस्या यादव,अनंत गुप्ता,मो.हसन मिस्बाही,उत्कर्ष राज,एंजल सिंह 92.8,अंजली मीना,एंजल यादव,गार्गी,दानिया खान 92.6, सौहार्द वीर,पावनी वर्मा 92.4, यश गुप्ता,किंजल अग्रवाल,शौर्य प्रताप सिंह,आराध्या 92.2,कृष्णा यादव,आकांक्षा सिंह 91.8,वंशिका त्रिपाठी, उत्कर्ष सिंह 91.6,अनन्या सिंह,सेड्रिक लॉरेंस प्रसाद, अरविका शाक्य,फजीला कुलसूम,मान्या अवस्थी 91.4,तेजश यादव,वैष्णवी,वंशिका, आस्था तिवारी 91.2,निखिल कुमार,अयान खान,दिव्या राजपूत 91,आर्निका शाक्य,अनन्या राठौड़ 90.8,आदित्य कुमार,अभिनव प्रताप सिंह, अर्णव सिंह,सक्षम सिंह 90.4, तनिष्क सेंगर,आयुषी यादव,अदिति सिंह 90.2 व अदिति पाण्डेय,समृद्धि चौहान ने 90 प्रतिशत अंक सहित कुल 106 छात्र छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।उन्होंने सभी मेधावी छात्र छात्राओं मिठाई खिलाकर व मेडल पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सिस्टर स्नेहा मैथ्यू,सिस्टर सोफी रोज सहित सेंटमेरी के शिक्षक- शिक्षिकाओं ने सभी मेधावी छात्र- छात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं दीं।