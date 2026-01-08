Friday, January 9, 2026
घने कोहरे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगाया गये

जालौन(उरई)। ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह’’ के अन्तर्गत आटा टोल प्लाजा पर राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल, सुरेश कुमार वरि०-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) द्वारा आटा टोल के मैनेजर के सहयोग से साथ ही कोहरे के दृष्टिगत समस्त प्रकार के वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया व राहवीर योजना, सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के बारे में पम्पलेट बाँटकर विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी व जागरुक किया गया।

राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल, सुरेश कुमार वरि०-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) जनपद-जालौन द्वारा कोहरे के दृष्टिगत समस्त प्रकार के वाहनों मानक अनुरुप रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन का संचालन करने की सलाह दी गयी, राहवीर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी, यातायात नियमों के बारे में बताया गया तथा सभी से अपील की गयी कि वह समस्त वैध प्रपत्रों के साथ वाहन का संचालन करें, नींद/थकान आदि की दशा में वाहन का संचालन न करें, नशे की हालत में वाहन न चलायें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, ओवर स्पीड में वाहन न चलायें, गलत दिशा में वाहन न चलायें, बिना नम्बर प्लेट के वाहन का संचालन न करें, कोहरे में वाहन की गति धीमी रखें, कोहरे में दृश्यता कम होने की दशा में वाहन का संचालन न करें तथा वाहन को किसी सुरक्षित जगह पेट्रोल पम्प आदि पर खड़ी कर लें, वाहन को सड़क पर/सड़क किनारे खड़ी न करें, जिससे किसी भी अप्रिय दुघर्टनाओं से बचा जा सके। साथ ही सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य नियमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देते हुए सावधानियाँ बरतने की अपील की गयी।

