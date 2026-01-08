विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर भूमि पूजन सम्पन्न

सिसवा बाजार(महराजगंज)। नगर में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर बुधवार को श्रीराम जानकी मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन कार्यक्रम वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ। भूमि पूजन के साथ ही सम्मेलन स्थल पर तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो गया।

भूमि पूजन कार्यक्रम का विधिवत पूजन नरेंद्र भालोटिया जी द्वारा संपन्न कराया गया। पूजन उपरांत मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण भारत माता की जय और जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ।

भूमि पूजन के बाद सकल हिंदू समाज सिसवा नगर के तत्वावधान में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली श्रीराम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर अमरपुरवा, गोपाल नगर, हनुमान मंदिर, चोखराज, गोकुल स्वीट हाउस, पुरानी पुलिस चौकी, स्टेशन रोड, श्याम मंदिर, प्रेम चित्र मंदिर, स्टेट चौराहा, जायसवाल नगर, कोठीभार, भुजौली होते हुए स्टेट चौक से पुनः श्रीराम मंदिर पर आकर समाप्त हुई। रैली के माध्यम से नगर के हिंदू परिवारों को आगामी 10 जनवरी को श्रीराम जानकी मंदिर में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया।

रैली के समापन पर मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिलाप्रचारक विनय जी, शशिकला सिंह जी, धर्मनाथ खरवार, मोहनलाल अग्रवाल, अमित पूरी, अमरनाथ खरवार, योगेश जायसवाल, प्रमोद मद्धेशिया, अरविंद जी, कन्हैया प्रसाद जी, अनूप मद्धेशिया, रामकृष्ण मिश्र जी, अमित (मुन्ना), हरीश जी, कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सतीश मद्धेशिया, दया शंकर सिंह जी, साजन जायसवाल, सोनू जायसवाल सहित बड़ी संख्या में सनातनी बंधु उपस्थित रहे।

आयोजकों ने बताया कि आगामी 10 जनवरी को होने वाला हिंदू सम्मेलन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और सनातन मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब तेज़ी से शुरू कर दी गई हैं।