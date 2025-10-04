राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: शून्य से शतक तक की गौरवशाली यात्रा

विजयादशमी पर हरगांव में भव्य पथ संचलन एवं प्रेरणादायक बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन

विजयादशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरगांव न्याय पंचायत में एक भव्य पथ संचलन और बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संघ की राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय भूमिका और शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर यात्रा को समर्पित था।

पथ संचलन की शुरुआत हरगांव स्थित विद्यालय परिसर से हुई, जो सिद्धादास धाम होते हुए डीघा गाँव तक पहुँचा और पुनः विद्यालय परिसर में इसका समापन हुआ। संचलन में संघ के स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में अनुशासित व प्रेरणादायी प्रदर्शन करते हुए सामाजिक एकता और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। मार्ग में आम जनमानस ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया।

बौद्धिक कार्यक्रम में प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख संतोष जी ने संघ की “शून्य से शतक” तक की यात्रा को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक विचार है, जो राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता को समर्पित है।उन्होंने विजयादशमी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व हमें आत्मबल, संगठनबद्धता और राष्ट्र के लिए समर्पण का संदेश देता है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह जिला संघ चालक माननीय गुरदीन मिश्र रहे।

जिला कार्यवाह इंद्रजीत, जिला बौद्धिक शिक्षण प्रमुख करुणा प्रसाद , सामाजिक समरसता प्रमुख मनमोहनजी,खंड कार्यवाह जामों अरुण जी,योगेश जी खंड संपर्क प्रमुख जामों,दुर्गेश , सूर्यभान फौजी, पूर्व विधायक तेजभान सिंह, भाजपा प्रवक्ता चन्द्रमौलि सिंह,प्रधान रमेश गौड़, जिला महामंत्री शिवम् मिश्रा, राघवेन्द्र सिंह विद्यार्थी परिषद, सहित सभी स्वयं सेवक उपस्थित रहे।