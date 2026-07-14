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जनसंवाद: पूर्व मंत्री ने गिनाईं मोदी-योगी सरकार की उपलब्धियां बता क्षेत्र की जानी समस्या

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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केंद्र सरकार के 12 वर्ष एवं योगी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रामीणों से किया संवाद, विकास योजनाओं पर हुई चर्चा

इटवा/सिद्धार्थनगर। इटवा विधानसभा क्षेत्र (305) के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सतीश द्विवेदी ने सोमवार को विकासखंड खुनियावं के ग्राम दुफेड़िया में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष तथा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के सफल 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को विस्तार से रखा और ग्रामीणों से सुझाव भी प्राप्त किए।

जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, महिलाएं, युवा, जनप्रतिनिधि तथा भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद डॉ. सतीश द्विवेदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं को केंद्र में रखकर अनेक योजनाएं संचालित की हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि तथा अन्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की यह यात्रा जनता के सहयोग और विश्वास से आगे बढ़ रही है।

डॉ. द्विवेदी ने कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य केवल सरकार की उपलब्धियां बताना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं और सुझावों को सीधे सुनना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे समय-समय पर लोगों के बीच पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं को समझें तथा उनके समाधान के लिए कार्य करें।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी अपने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। पेयजल, सड़क, कृषि, शिक्षा तथा अन्य स्थानीय समस्याओं के संबंध में लोगों ने अपनी बातें रखीं। डॉ. द्विवेदी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इटवा विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और क्षेत्र की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं।

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनने और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने की अपील की। किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और विकास की गति पहले की तुलना में अधिक तेज हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जनता के सहयोग से विकास की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. सतीश द्विवेदी ने सभी ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इटवा विधानसभा क्षेत्र के विकास, जनसमस्याओं के समाधान और जनसेवा के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

जनसंवाद कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचती है और जनप्रतिनिधियों के समक्ष स्थानीय समस्याओं को रखने का अवसर मिलता हैं। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश पांडेय पूर्व ब्लॉक प्रमुख बलराम मिश्रा राजन पांडेय रतन अमर मणि दुबे आशीष श्रीवास्तव स्वामी नाथ मौर्य सहित स्थानीय नागरिकगण उपस्थित रहे।

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